Esporte Atlético apresenta dois contratados e dispensa outro Conrado não é aprovado nos testes físicos e não será aproveitado no rubro-negro. Carlos Jatobá e Douglas vivem momento de expectativa pela temporada

O Atlético apresentou nesta terça-feira (15) dois contratados para a disputa do Campeonato Goiano. o zagueiro Douglas e o volante Carlos Jatobá, ambos de 23 anos. Já o atacante Conrado, de 29 anos, não foi aprovado nos testes físicos e não firmará vinculo com o rubro-negro. O presidente do clube, Adson Batista, detalhou a situação do atacante, que defendeu o Herc...