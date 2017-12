Atlético aposta em meia do Jaraguá

Dos times da capital, o Atlético é a equipe que mais está se movimentando no mercado, já que o time rubro-negro ficou com apenas alguns jogadores do elenco de 2017. Para reforçar o meio de campo, o time irá apostar no meia Irlan, que defendeu a equipe do Jaraguá, na 3ª divisão do Goianão e será observado até o final do estadual.

O meia, de 23 anos, é bastante rodado no futebol goiano. Ele já passou por Anápolis, Morrinhos, Anapolina, Novo Horizonte e nesse ano disputou a 1ª divisão do Goianão pelo Goianésia. No Jaraguá, o meia era capitão da equipe e marcou 5 gols na competição em que o time terminou como campeão.

Irlan se junta aos outros sete contratados do Atlético, o lateral-esquerdo Bruno Santos, os volantes Valderrama e Diego Silva, o meia Fernandes e os atacantes Chiquinho, Vinícius Tanque e Tito.