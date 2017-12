Atlético aposta em jogadores formados pelo Botafogo

O Atlético, até agora, é o time goiano que mais se movimentou no mercado para contratar para 2018. Ao todo, 9 jogadores já estão acertados com o clube - 3 deles foram anunciados: os atacantes Tito e Wesley Natã e o volante Valderrama.

Fazendo um misto entre jovens e experientes, o rubro-negro aposta em dois jogadores do Botafogo. O meia Jonathan Fernandes, de 22 anos, foi revelado na base do Glorioso e passou a integrar o elenco profissional em 2015. Ganhou destaque, participou de 35 jogos e marcou 5 gols. Ano passado, novamente, chamou atenção com boas atuações e entrou em campo 32 vezes (3 gols).

No fim do ano passado, Jonathan sofreu uma lesão e perdeu espaço com o técnico Jair Ventura. Nesta temporada, participou de apenas 19 jogos.

Recuperado e com fome de bola, o jogador quer o protagonismo no futebol brasileiro e, para isso, escolheu o Atlético. Segundo o empresário de Jonathan, Daniel Rodrigues, o rubro-negro oferece as condições para isso. “É um clube organizado, com uma estrutura excelente e que vai oferecer tudoque ele precisa. Conversamos sobre isso e decidimos que o Atlético é a melhor opção”, afirmou o empresário, que revelou que o jogador teve duas propostas de fora do País (Estados Unidos e Romênia).

Com isso, o Atlético busca se consolidar como vitrine. Esta temporada, o volante Ronaldo, do Flamengo, veio para a equipe rubro-negra buscando espaço para aparecer. Conseguiu destaque na equipe e assumiu a titularidade logo que chegou, mesmo sofrendo com lesões na reta final e ficando fora de alguns jogos. Com a camisa do Dragão, o jogador foi titular em nove jogos e marcou um gol.

Diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista comemora essa postura que o time rubro-negro adquiriu ao longo dos anos. “O Atlético tem ótima estrutura, ambiente favorável e isso faz com que o jogador se sinta bem para se desenvolver, marcar gols, atingir metas. E o clube também ganha com isso”, destacou.

Além de Jonathan, o atacante Vinícius Tanque, de 22 anos, também busca amadurecer no cenário. O jogador foi revelado na base do Botafogo e subiu para o profissional em 2015. Vinícius já foi emprestado uma vez, para o Volta Redonda, em 2016, mas não conseguiu sucesso. Com 3 gols marcados em 17 jogos nesta temporada, o atacante buscará seu momento de destaque com a camisa rubro-negra.