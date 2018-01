Atlético anuncia técnico Claudio Tencati para a sequência da temporada

O Atlético anunciou na noite desta terça-feira (30) a contratação do técnico Claudio Tencati para a sequência do clube na temporada. O treinador chega para substituir João Paulo Sanches, que se despede do comando técnico nesta quarta-feira (31), na partida contra o Anápolis, pela 5ª do Goianão, e volta a ser auxiliar técnico do rubro-negro.

O dragão acertou a contratação do Técnico Claudio Tencati, que iniciará seus trabalhos com a equipe a partir de quinta-feira.

Boa sorte, professor!!#SouDragão #JuntosSomosMaisFortes pic.twitter.com/tczoUiV9sV — Atlético Goianiense (@ACGOficial) January 30, 2018

O POPULAR antecipou, nesta terça-feira (30), a busca do Atlético por um novo treinador. Tencati ficou marcado por fazer um dos trabalhos mais longevos do futebol brasileiro. No Londrina, o treinador passou seis anos e sete meses. Ele deixou o clube paranaense ao fim da Série B do ano passado.

O Atlético divulgou um vídeo do treinador com a camisa do Atlético. "Juntos, vamos vencer. Confie, vai dar tudo certo. Vamos conseguir nossas vitórias", diz o técnico, no vídeo, à torcida atleticana.

O vice-presidente e diretor do Atlético, Adson Batista, justificou a medida. "Ele trabalhou cerca de sete anos em um clube só. Tem experiência nas competições que disputaremos e poucas sequências negativas. É um treinador que vai trazer muita experiência para o clube", disse.

Segundo Adson, outras medidas devem ser adotadas nos próximos dias para tentar qualificar o elenco rubro-negro. Além da contratação de reforços, o dirigente afirma que cobrará melhor desempenho dos jogadores que já estão no clube.