Atlético anuncia permanência de João Paulo Sanches como técnico do Dragão

O técnico João Paulo Sanches será o treinador do Atlético em 2018. A informação foi confirmada pelo vice-presidente e diretor de futebol do Dragão, Adson Batista. A princípio, o paulista de 37 anos ficará no comando do time goiano no Campeonato Goiano. Tendo sucesso na competição Estadual, ele pode ficar à frente da equipe rubro-negro no restante da temporada.

“Ele vai continuar como está, é membro da comissão técnica permanente. Está fazendo um bom trabalho, é moderno, novo. Vamos segurar no Campeonato Goiano, se as coisas acontecerem de forma positiva ele pode ter continuidade”, comentou Adson Batista.

Pelo Atlético em 2018, João Paulo Sanches comandou o time 23 vezes. Obteve oito vitórias, seis empates e perdeu nove vezes. O aproveitamento, de quase 50%, foi um dos fatores que motivaram a diretoria do Dragão para manter o treinador no comando da equipe. “O 2º turno foi com ele, se tivéssemos feito o 1º turno da mesma forma não estaríamos na Série B”, lamentou o vice-presidente e diretor de futebol do Atlético, Adson Batista.