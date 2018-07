Esporte Atlético anuncia data da reabertura do Estádio Antônio Accioly Dirigente explica que faltam pequenos retoques na praça esportiva, que deve ter capacidade em torno de 11 mil lugares; jogo contra o Coritiba, dia 18 de agosto, marcará retorno do estádio

As obras no Estádio Antônio Accioly estão em fase final. A direção do Atlético, por meio do vice-presidente e diretor de futebol do clube, Adson Batista afirma que a praça esportiva voltará a ser utilizada pelo Dragão no dia 18 de agosto, no confronto entre a equipe goiana com o Coritiba, pela 21ª rodada da Série B. "A reestreia do Accioly será contra o Coritiba, di...