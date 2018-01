Atlético anuncia contratação de zagueiro que disputou Série A

O Atlético agiu rápido e já encontrou o substituto de Gilvan. O mais novo reforço para o sistema defensivo é o zagueiro René Santos, de 25 anos, que defendeu o Vitória em 2017. O jogador encerrou seu vínculo com o clube baiano e chega com contrato até o final de 2018.

“É um jogador rodado, possui a característica de ser rápido, que é algo que estamos precisando aqui no grupo”, afirmou o diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista.

René iniciou sua carreira nas categorias de base do Cruzeiro e jogou também no sub-20 do Bahia e do Grêmio. Passou a maior parte da carreira no exterior, jogou no Japão em 2012, e depois foi para o futebol europeu, na Geórgia. Retornou ao Brasil em 2017 e iniciou sua trajetória com a camisa do Vitória onde realizou 17 jogos, sendo 4 pelo Campeonato Baiano e 13 pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Com a chegada de René, o técnico João Paulo Sanches volta a ter 4 opções no sistema defensivo: Willian Alves, Lucas Rocha, Hugo Gomes e René Santos. Mas o jogador vai ter que lutar por espaço, já que chegou por último e o treinador rubro-negro esboçou pela primeira vez, na tarde desta terça-feira (09), o sistema defensivo que pretende usar no Goianão: Kléver; Jonathan, Willian Alves, Lucas Rocha e Bruno Santos; Diego Silva.