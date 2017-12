Atlético anuncia a contratação do meia Tomás Bastos

O dia do Atlético foi bastante movimentado, além da reapresentação, o time anunciou mais uma contratação para a temporada, se trata do meia Tomás Bastos, de 25 anos e que chega por empréstimo de um ano. O jogador será o 12º reforço do rubro-negro para o ano de 2018.

O meia foi formado na base do Atlético/PR, mas chegou ao profissional com a camisa do JMalucelli, em 2013. O jogador também já teve passagens por Boa Esporte, Botafogo, Ceará e por último estava na equipe do Coritiba, onde disputou 13 jogos e marcou dois gols. O detalhe é que os gols marcados pelo jogador foi em cima do Atlético, na primeira rodada da Série A, quando o rubro-negro perdeu por 4 a 1.

Além dele o Dragão já contratou Lucas Rocha, Bruno Santos, Valderrama, Diego Silva, Irlan, Fernandes, Roger, Vinícius Tanque, Tito, Chiquinho e Wesley Natã.