Atlético aguarda Jorginho para o clássico

O Atlético terá novidades para o clássico deste sábado diante do Vila Nova, às 17 horas, no Estádio Olímpico. O time, que ainda não venceu no Goianão, depende da recuperação do meia Jorginho para ser escalado - o jogador está com dores musculares e chegou a ser poupado na derrota frente à Aparecidense (2 a 1), na rodada anterior.

Jorginho não foi ao campo nesta sexta-feira, mas treinou na academia. Segundo o técnico atleticano, João Paulo Sanches, um parecer dos médicos do clube deve ser dado por volta do meio-dia deste sábado para definir se Jorginho poderá ou não atuar contra o Tigre, pela 4ª rodada do Goianão.

Caso o meia não atue, o Atlético pode ter mudanças significativas, inclusive na forma de atuar, com a entrada do zagueiro René Santos para cumprir o papel de volante no meio de campo.

Assim, o time rubro-negro passaria a atuar com René Santos, Diego Silva e Valderrama como volantes, além de Wesley Natã e Tomas Bastos como meias. Fernandes perdeu a posição no time. Na frente, o atacante Elder Santana, lesionado, dá lugar a Vinícius Tanque.

O Atlético é lanterna do Grupo A do Goianão, com 2 pontos ganhos. Em três rodadas, foram dois empates e uma derrota.