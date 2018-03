Atlético acerta empréstimo de volante do Londrina

O Atlético acertou nesta quinta-feira a contratação do seu 19º reforço para a temporada. O volante Rômulo, que pertence ao Londrina, chega por empréstimo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele é esperado no clube para realizar exames médicos e assinar seu contrato.

A contratação do volante de 22 anos foi um pedido do técnico Claudio Tencati, que trabalhou com o atleta no Londrina. “É um jogador da confiança do Tencati, ele gosta muito do Rômulo. Espero que nos ajude”, disse o vice-presidente e diretor de futebol do Atlético, Adson Batista.

Revelado na base do Tubarão, Rômulo foi promovido ao time profissional da equipe paranaense em 2016 e realizou 30 jogos no ano passado. Na atual temporada, o volante jogou oito vezes pelo Londrina. É conhecido por ter bom passe e ser versátil.

Das 19 contratações do Dragão, cinco foram para a posição de volante (Valderrama, Diego Silva, Irlan, Rodrigo e Rômulo). O atacante Chiquinho foi dispensado.