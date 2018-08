Esporte Atlético acerta contratação do meia Matheus Trindade O jogador de 22 anos, que estava na Índia, foi campeão da Copa São Paulo, em 2016, pelo Flamengo

Mesmo com a boa fase vivida pelo Atlético, a direção do clube continua reforçando o elenco para a sequência da Série B. Nesta quinta-feira (2), o meia Matheus Trindade, de 22 anos, já treinou no clube. O jogador, que pertence ao Flamengo estava no Jamshedpur, da Índia, e chega por empréstimo ao Dragão até o final da temporada. Matheus Trindade é cria da bas...