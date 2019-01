Esporte Atlético acerta contratação do goleiro Thiago Além do goleiro formado na base do Flamengo, o time rubro-negro também acertou a vinda do zagueiro Douglas, que chega do Red Bull Brasil

O Atlético continua reforçando seu sistema defensivo. Nesta sexta-feira (4), o time rubro-negro acertou a contratação do goleiro Thiago. O arqueiro, de 22 anos, chega ao clube por empréstimo do Flamengo até o final desta temporada.O zagueiro Douglas, de 23 anos, é outro que também chega ao Dragão, com contrato de um ano. Thiago foi formado na base do Flamengo. No tim...