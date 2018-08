Esporte Atlético acerta contratação do atacante Thiago Santos O jogador de 28 anos estava no Paraná, onde disputou 14 jogos e marcou 3 gols

Após perder Júnior Brandão para o futebol europeu, o Atlético já agiu rápido e contratou o centroavante Thiago Santos, de 28 anos. O jogador chega ao rubro-negro para integrar o segundo melhor ataque da Série B, com 33 gols. O atacante realizou exames médicos e vai assinar com o clube até o final do Goianão de 2019. Thiago Santos chega ao Atlético vindo do Par...