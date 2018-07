Esporte Atlético acerta contratação do atacante Denílson, do Campinense Jogador chega para compor setor, que perdeu recentemente Tito e Joanderson, no restante da Série B

Mesmo com o melhor ataque da Série B, com 25 gols marcados, em 14 jogos, o Atlético continua na busca por reforçar seu setor ofensivo. Nesta quinta-feira (12), o clube acertou a contratação do atacante Denílson, de 20 anos, que estava disputando o Campeonato Brasileiro Série D, pela equipe do Campinense/PB. O jovem, que se destacou no time paraibano, com 4 gols, ...