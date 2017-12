Atlético acerta contratação de Roger, ex-Vila Nova

O Atlético segue movimentando o mercado em busca de reforços. A mais nova contratação do Dragão é do meia-atacante Roger, de 21 anos. O jogador chega com status de aposta. O contrato do atleta será até o final do Campeonato Goiano, podendo ser renovado caso agrade a comissão técnica atleticana.

Roger é um velho conhecido do futebol goiano. O jogador, cria da base da Canedense, defendeu nas categorias de base o Jaraguá, Goiânia e o Vila Nova. Pelo Tigre, o meia-atacante teve a chance de jogar no time profissional e ganhou rápida projeção. Seu último clube foi o Goiânia, o jogador disputou a Divisão de Acesso em 2017.



O meia-atacante é o 11º reforço do Atlético para a próxima temporada, o 7º do setor ofensivo. O jogador, assim como todas as novas contratações do Dragão, se apresenta ao clube rubro-negro nesta quarta-feira (27).