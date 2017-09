Atlético acerta com volante Ronaldo para a sequência da Série A

Com o período de inscrições de jogadores se encerrando, o Atlético intensifica a busca por reforços visando a disputa do Campeonato Brasileiro. A mais nova contratação rubro-negra é o versátil Ronaldo Souza, atleta oriundo da base do Flamengo.

O jogador de 20 anos deve desembarcar em Goiânia ainda nesta terça-feira e chega por empréstimo até o final do ano, podendo, em caso de bom rendimento, ter seu vínculo com o Dragão renovado para 2018.

Pelo Flamengo, o volante, que já atuou como lateral-direito, meia e atacante, jogou apenas oito jogos na equipe profissional nos últimos três anos. O jogador, no entanto, ganhou notoriedade no Ninho do Urubu após ser um dos destaques da campanha campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2016.

Até a próxima sexta-feira (8), as equipes da Série A podem regularizar novos atletas. Com a chegada de Ronaldo, o Atlético atinge o limite de contratações de jogadores de clubes da Série A. O Dragão ainda busca um atacante de referência para fechar o elenco rubro-negro, mas este deverá vir de alguma equipe das outras divisões nacionais (B, C ou D).