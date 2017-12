Atlético acerta com jovem atacante da Chapecoense

O Atlético está próximo de acertar com mais um jogador para a temporada de 2018. Agora o time está atrás do atacante Wesley Natã, que disputou a última Série B pela equipe do Juventude. O jogador que pertence a Chapecoense vem por empréstimo do time catarinense.

Natural de Porto Alegre, Wesley Natã, de 22 anos, chegou ao profissional em 2015, pela Chapecoense, e sem chances, o jogador rodou em outras equipes, como o Concórdia/SC, Bahia e por último estava no Juventude, onde disputou 19 partidas e foi titular em 8.

O jogador é nono reforço do time para a temporada de 2018, onde o rubro-negro terá três competições pela frente Goianão, Série B e Copa do Brasil.