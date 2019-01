Esporte Atlético acerta com jogador revelado pelo Corinthians Meia-atacante Matheuzinho, de 25 anos, estava no futebol mexicano e chega com contrato de um ano

O Atlético iniciou o ano de 2019 contratando mais um jogador. O presidente eleito e diretor de futebol do clube, Adson Batista, confirmou a contratação do meia-atacante Matheuzinho, de 25 anos, que atuou as duas últimas temporadas no Juárez, do México. O jogador chega com contrato até o fim do ano. Matheuzinho foi revelado pelo Corinthians e joga como ponta esquer...