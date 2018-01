Atlético aceitará parte de jovens do Botafogo como pagamento por Luiz Fernando

A provável venda do meia-atacante Luiz Fernando para o Botafogo não vai render o que era esperado ao Atlético, segundo o diretor de futebol e vice-presidente executivo, Adson Batista. De todas as propostas que chegaram ao clube pelo jogador, a que mais agradou foi a do time carioca, mas em outra perspectiva.

Além do valor que será pago ao Atlético, o Glorioso também cedeu uma porcentagem dos direitos dos dois jovens jogadores que foram formados na base do clube e que vão defender o Dragão nesta temporada: o atacante Vinícius Tanque, que ainda não se apresentou ao clube, e o meia Fernandes, que já treinou com o grupo na tarde desta terça-feira (2).

O Atlético não negociará todos os direitos sobre Luiz Fernando e deve vender ao time carioca de 30% a 50%.

"Nenhuma das propostas que chegaram até mim pelo Luiz Fernando era o que esperávamos, mas resolvemos analisar a do Botafogo por outra perspectiva. Assim, o clube não perde", afirmou Adson.

Luiz Fernando foi artilheiro da equipe, junto com Jorginho, na temporada de 2017 (9 gols cada). O jogador chamou atenção na Série A do Brasileiro mesmo com o clube não realizando uma grande campanha. O jogador tem 21 anos e subiu para o profissional em 2016, quando marcou 10 gols em 42 jogos. Ano passado, marcou 9 em 42 partidas.

Vinícius Tanque tem 22 anos e subiu para o profissional do Botafogo em 2015, realizando apenas 4 partidas. Em 2016, foi emprestado ao Volta Redonda, pelo qual marcou 1 gol em 15 jogos. Em 2017, voltou ao Glorioso e realizou 17 partidas, marcando 3 gols.

Fernandes, de 22 anos, também subiu para o profissional em 2015 e recebeu mais oportunidades, atuando em 35 jogos. Em 2016, manteve a média, 32. Ano passado, atuou em 19 duelos e marcou 2 gols.