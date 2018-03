Atlético abraça causa da goleira Kleane e torcedores podem ganhar ingresso para o clássico

O Atlético abraçou a causa da goleira Kleane Alves, de 19 anos, que está com leucemia. A atleta do Confiança descobriu a doença em janeiro e, desde então, vem lutando para conseguir doações de sangue, plaquetas e plasma. Na partida contra o Rio Verde, que ocorre neste sábado (03), os jogadores entrarão com uma faixa em apoio à jogadora.

Visando mobilizar a torcida para a doação, o clube vai receber o ônibus do Hemocentro na próxima terça-feira (6), das 9 horas às 16 horas, no centro de treinamento do Dragão, no Urias Magalhães. Os primeiros 120 torcedores que doarem sangue vão ganhar um ingresso para o clássico contra o Goiás, no próximo domingo (11), pela 13ª rodada do Goianão.

Na última quarta-feira (28), a diretoria do Atlético anunciou uma parceria com a equipe feminina do Aliança. Os detalhes ainda não foram definidos.