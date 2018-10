Esporte Atlético é multado por apagão durante jogo contra Juventude Partida chegou a ficar paralisada por 50 minutos por conta de um defeito no gerador de energia que alimenta as quatro torres de iluminação do Antônio Accioly

Na derrota de 1 a 0 para o Juventude (RS), no dia 19 de setembro deste ano, o Atlético não só perdeu os 100% de aproveitamento que havia conseguido, em três jogos, no Estádio Antônio Accioly - o Dragão perdeu de 1 a 0 para o time gaúcho, um dos últimos colocados da Série B. O clube também foi punido, nesta terça-feira (23) por causa do apagão ocorrido durante a...