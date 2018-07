Esporte Atlético é derrotado por xará mineiro e se complica no Brasileiro sub-20 Dragão é derrotado pelo Atlético/MG, por 2 a 0 e termina a 3ª rodada do torneio na última colocação do Grupo A

Pela abertura da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Atlético foi derrotado nesta quarta-feira (18) pelo xará, o Atlético/MG e se complicou na busca por uma vaga na próxima fase do torneio nacional. O Dragão visitou o Galo no estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, e retorna para casa derrotado por 2 a 0 - os gols da partida foram marcados pelo meia B...