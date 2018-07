Esporte Atlético é derrotado na estreia da Taça BH Time sub-17 do Dragão foi superado nesta terça-feira (17) pelo Criciúma, por 2 a 0; o Cruzeiro será o próximo adversário da equipe goiana

O Atlético iniciou com pé esquerdo a Taça BH, maior competição sub-17 do País. A equipe goiana foi derrotada, por 2 a 0, pelo Criciúma na estreia do torneio, em partida realizada na Toca da Raposa. Os gols da partida foram marcados por Reinaldo e Deividy Sena. Com o resultado, o Atlético é lanterna do Grupo E. O Criciúma é o líder com 3 pontos. Cruzeiro e Porto ...