Esporte Atacante se vê em boas condições de ser titular no Dragão André Luís festeja primeiro gol na Série B

Demorou, mas o atacante André Luís finalmente fez o gol que tanta esperava no Atlético, na vitória sobre o CRB, por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly. Providencial o lance, na batida de primeira, no contrapé do goleiro rival, aos 41 minutos do segundo tempo. André Luís entrou no lugar de Fernandes, na etapa final e com a missão, dada pelo técnico Claudio Tencati, de pro...