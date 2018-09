Esporte Atacante pode ser anunciado nesta segunda-feira

O Vila Nova espera concluir nesta segunda-feira a negociação com o atacante Rafael Barros, de 26 anos, que defendeu o Atlético Acreano nos últimos dois anos. Caso aprovado nos exames médicos, o jogador vai assinar contrato até o final de 2019. “Estamos acertados com o jogador, contratado ainda não porque não assinamos o contrato, mas acreditamos que até am...