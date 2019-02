Esporte Atacante não deve continuar no Atlético Thiago Santos perde espaço e pode deixar o Dragão antes do fim do contrato

Expulso diante do Goiás assim que entrou em campo, logo após entrar duro em Marcelo Hermes, o atacante Thiago Santos vive fase difícil dentro do Atlético e não deve ficar - o vínculo termina no fim do Goianão, mas se houver clube interessado, o jogador poderá entrar em acordo e sair antes. Ele não treinou com bola terça nem ontem. A informação é de que vive uma fase p...