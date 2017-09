Atacante Lourency é a nova contratação do colorado

A data limite para contratações da Série B se encerra na segunda-feira (18) e o Vila Nova continua se movimentando no extracampo. O colorado deve anunciar a contratação do atacante Lourency, de 21 anos, que chega da Chapecoense. O jogador chega por empréstimo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Lourency foi formado na base da Chapecoense e subiu ao profissional no ano passado. O jogador fez parte do elenco que conquistou a Copa Sulamericana e chegou a jogar em duas partidas, nas oitavas de final, contra o Independiente, da Argentina. O atacante também fez 8 partidas pela Série A no ano passado e marcou um gol. Nessa temporada, ele disputou 14 partidas, foi titular em duas e marcou um gol.

Com a chegada do atleta, o Vila Nova deve encerrar o seu ciclo de contratações para essa temporada. O ataque, ao lado do sistema defensivo, foi a posição que o colorado mais contratou, ao todo foram sete para as duas posições. Já para o meio de campo foram contratados cinco jogadores.