Atacante do Vila Nova fala em tom de despedida e negociação pode ser concluída na próxima semana

O Vila Nova deve concluir, na próxima semana, a venda dos jovens Philippe e Batata, atletas formados na base colorada e que fazem parte do elenco do Tigre no Campeonato Goiano. O provável destino dos jogadores é a Suíça. Um clube da 1ª Divisão do país teria demonstrado interesse na contratação dos jogadores.

Nas redes sociais, o atacante Philippe já fala em tom de despedida. Questionado por um torcedor se o Vila Nova receberá 4 milhões de euros por sua venda, o jogador respondeu afirmando que não sabe. “Só sei que vou embora daqui ‘uns’ meses”, publicou o jogador de 17 anos.

Eu não sei kkkk só sei que vou embora daqui uns meses — Philips (@_PhilippeCosta) 25 de janeiro de 2018

Ao POPULAR, Philippe afirmou que há a negociação, mas que não está definido quando será sua saída do Vila Nova. “Não sei se vou sair agora ou depois. Isso é com meus empresários”, frisou o atleta.

O ex-jogador Alex Dias está intermediando a negociação com os representantes do clube suíço. Segundo o ex-atacante do Goiás, o desfecho deve ser concretizado no decorrer da próxima semana. A ideia é que os atletas deixem o Vila Nova na janela de transferências do meio do ano - julho.

“Estamos mexendo ainda, semana que vem deve surgir alguma novidade. Vamos esperar o pessoal da Suíça chegar aqui. Eles vão formalizar a proposta, mas está bem encaminhado”, explicou Alex Dias.

De acordo com o presidente Ecival Martins, o Vila Nova está disposto a negociar no máximo 50% dos direitos econômicos do atacante Philippe e 70% do volante Batata. O Tigre detêm 65% e 85% dos jogadores, respectivamente.

Na última quarta-feira (24), em uma rede social, Alex Dias publicou uma foto ao lado de Ecival Martins e do pai do atacante Philippe. O ex-jogador salientou que o valor da venda dos atletas não é 4 milhões de euros, mas não confirmou o montante que está sendo cogitado.

Na publicação, Alex Dias descreve que a negociação pode ser “a maior transação da história do Vila Nova”.