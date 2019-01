Esporte Atacante do Tacão tem suporte materno Com apoio da mãe na arquibancada, Reginaldo entra em campo para jogo decisivo do Trindade

Único goiano com 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Trindade defende nesta sexta-feira, além de sua invencibilidade a continuidade no torneio, contra o Botafogo/SP, às 16 horas, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira. Para esse duelo, os goianos terão a seu favor a boa defesa, que ainda não foi vazada e um ataque eficiente, que já marcou 6...