Atacante do Atlético acredita em evolução nas rodadas finais do Brasileiro

Diego Rosa assumiu a titularidade do Atlético há duas rodadas, entrando no lugar de Walter, principal contratação do rubro-negro para o ano, e até aqui vem dando conta do recado. Nos últimos dois jogos, ele marcou três gols, dois na última vitória do time, sobre o Sport, por 2 a 0.

Mesmo com o bom momento vivido, Diego Rosa acredita que ainda pode evoluir nessas rodadas finais da Série A. “Estou feliz pelo meu desempenho, mas ainda posso render mais. Porém eu não tenho nada a comemorar, por conta da nossa situação do time no campeonato”, destacou o jogador.

Em sua chegada ao Dragão, Diego Rosa foi apresentado como meia, mas é em uma função diferente que o jogador vem conseguindo brilhar no Atlético, a de centroavante. “Eu já joguei assim, como centroavante, em 2015 no Luverdense e no Japão, então para mim não é novidade. Na verdade eu gosto é de jogar, independente da posição, eu quero sempre estar correndo e ajudando a minha equipe”, disse.

Na próxima rodada contra o Botafogo, o Atlético já pode ser rebaixado. Se perder e o Vitória vencer a Chapecoense. Em caso de empate, o Dragão será rebaixado com uma vitória dos baianos, junto com pelo menos um empate do Coritiba contra o Flamengo.

“Precisamos ter vergonha na cara. Fizemos um primeiro turno muito ruim, mas o Atlético não merece isso, e seria muito injusto nós jogarmos a toalha. Não vamos entregar jamais os pontos e vamos continuar correndo independente do que acontecer daqui para frente”, frisou Diego Rosa.