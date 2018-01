Atacante diz que Vila Nova está pronto para a estreia

O atacante Mateus Anderson, que treinou entre os titulares nesta terça-feira (16), diz que o Vila Nova está pronto para a estreia Tigre no Campeonato Goiano, contra o Iporá.

“Estreia dá aquele frio na barriga, vontade de começar bem, mas a preparação foi excelente. Cada um (jogador) respeitou o próximo na busca pelo espaço. Temos tudo para começar o campeonato bem e fazer boa estreia”, disse o atacante de 23 anos.

Nesta quarta-feira (17), o técnico Hemerson Maria vai definir a equipe que jogará contra o Iporá, na quinta-feira (18), pela 1ª rodada do Goianão. Quem entrar em campo, segundo Mateus Anderson, estará adaptado ao estilo de jogo do treinador catarinense. “Acho que todos foram escolhido a dedo para estarem conosco. Espero que quem o professor escolher possa dar seu melhor para o ano ser vitorioso para nós”, frisou o atleta.

O jogador formado na base colorada diz que evoluiu nos últimos anos e quer mostrar que pode continuar contribuindo com o Vila Nova. “Desde que subi para o profissional, procurei trabalhar com a responsabilidade de ser jogador profissional. Não tem que pensar que é garoto mais, é preciso aprender cada mais vez com jogadores experientes e quando tiver oportunidade fazer o melhor”, salientou o atacante do Tigre.