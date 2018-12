Esporte Atacante diz que Al Ain mereceu vaga na final e garante busca pelo título A equipe do Emirados Árabes Unidos irá enfrentar o Real Madrid neste sábado (22), às 14h30, em Abu Dabi

O Al Ain é a grande zebra deste Mundial de Clubes. Depois de entrar na competição como campeão do país-sede, a equipe dos Emirados Árabes Unidos eliminou os representantes da Oceania (Team Wellington), da África (Espérance) e da América do Sul (River Plate) para chegar à decisão com o Real Madrid. Para o atacante Berg, os donos da casa fizeram por merecer esta classificação. ...