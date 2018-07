Esporte Atacante Derlis González é oficializado como reforço e assina com Santos até 2020 Anúncio foi feito próximo da contratação de Cuca, o novo técnico da equipe

Um dia depois de o diretor executivo de futebol do Santos, Ricardo Gomes, confirmar que o acerto com o atacante Derlis González, do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, estava próximo de ser concretizado, o clube da Vila Belmiro oficializou a contratação do paraguaio nesta terça-feira pela manhã. Por meio de comunicado publicado em seu site, o Santos confirmou que o jovem...