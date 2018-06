Esporte Atacante da Rússia vê Espanha favorita, mas crê em 'pequeno milagre' nas oitavas "É uma oportunidade única na vida. Veremos quem vai vencer essa batalha", disse Artem Dzyuba, autor de dois gols no Mundial

Artem Dzyuba, uma das gratas surpresas da seleção da Rússia na Copa do Mundo, disse que a Espanha, adversária das oitavas de final, é a favorita para o duelo no próximo domingo, às 11 horas (de Brasília), no estádio Luzhniki, em Moscou. Dzyuba, porém, prometeu que a equipe russa fará o possível para conseguir um milagre. "A Espanha é favorita. Creio que todos os esp...