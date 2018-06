Esporte Atacante da Espanha elogia coletivo de Portugal e exalta Cristiano Ronaldo O duelo entre espanhóis e portugueses está marcado para sexta-feira (15), às 15 horas

O atacante Rodrigo Moreno pregou respeito e declarou que a seleção portuguesa é a maior rival da Espanha no Grupo B da Copa do Mundo na Rússia. Reconhecidamente a maior arma do adversário, Cristiano Ronaldo foi exaltado pelo brasileiro naturalizado espanhol, que colocou o jogador do Real Madrid como "um dos maiores da história". "Portugal tem uma grande referência, que é ...