Esporte Astronauta fã de automobilismo registra principais circuitos da F1 do espaço; veja Andrew Jay Feustel usa o ângulo privilegiado da Estação Espacial Internacional para tirar fotos e divulgá-las em suas redes sociais

As fotografias do americano Andrew Jay Feustel têm feito sucesso nas redes sociais. Também pudera, o astronauta e fã de automobilismo tem registrado os principais circuitos da Fórmula 1 da Estação Espacial Internacional, onde ele foi enviado para realizar uma missão pela Nasa. O ângulo privilegiado beneficia a captura, como no dia 11 de novembro deste ano, no cir...