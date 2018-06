Esporte Associação Egípcia de Futebol anuncia saída de Hector Cúper do comando da seleção Comandando o Egito no Mundial, o treinador perdeu as três partidas, contra Uruguai, Rússia e Arábia Saudita

A Associação Egípcia de Futebol decidiu não renovar contrato com Hector Cúper para que o técnico siga no comando da seleção do Egito. O treinador comandou o time na Copa do Mundo da Rússia e a equipe nacional já foi eliminada da competição, com três derrotas sofridas em três jogos no Grupo A. Presidente da entidade egípcia, Hany Abou Rida assinou nota oficial para c...