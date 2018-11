Esporte Associação de Ligas Europeias se opõe a torneio fechado com clubes mais poderosos Nova "Superliga" viria para fazer oposição ao modelo adotado pela Liga dos Campeões da Europa

A Associação de Liga Europeias de Futebol divulgou um comunicado nesta terça-feira (06) para reforçar a sua "forte oposição" à criação de uma Superliga fechada de times, que contaria com a presença dos clubes mais poderosos do Velho Continente. A entidade resolveu se manifestar depois da revelação de documentos do chamado Football Leaks, iniciativa que reúne 15 veí...