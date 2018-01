Assistente de gol da vitória no clássico, Maguinho elogia trabalho do Vila Nova

Autor da assistência para o gol da vitória do Vila Nova sobre o Atlético, sábado, por 2 a 1, o lateral direito Maguinho tem participação importante no momento do colorado no Goianão - a equipe venceu os dois clássicos que disputou até agora e tem a segunda melhor campanha do Estadual. O jogador credita a boa fase ao trabalho da comissão técnica e à base que permaneceu ...