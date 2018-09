Esporte Assista aos 10 gols que concorrem ao prêmio Puskás e vote no seu preferido Golaços de bicicleta, voleio e até de "escorpião" integram a lista

A Federação Internacional das Associações de Futebol (Fifa) divulgou, nesta segunda-feira (3), os 10 lances que concorrem ao prêmio Puskás, dado ao autor do gol mais bonito da temporada. Destes feitos, quatro foram marcados durante a Copa do Mundo da Rússia, disputada entre junho e julho deste ano. O gol de voleio do uruguaio Giorgian De Arrascaeta pelo Cruzeiro contra...