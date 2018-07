Esporte Assinantes do POPULAR têm desconto no ingresso para a Corrida do Milhão da Stock Car em Goiânia Para obter a vantagem, é muito simples. Prova será realizada no dia 5 de agosto

Após uma pausa nas corridas de quase três meses, a temporada 2018 da Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro, voltará com tudo no dia 5 de agosto, com a realização da Corrida do Milhão. O palco da prova tão aguardada pelos pilotos e pelo público neste ano será o Autódromo Internacional de Goiânia, assim como aconteceu em 2014 e 2015. Nomes de pes...