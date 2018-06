Esporte Assim como os brasileiros, russos ainda não estão em clima de Copa do Mundo Foi só no início desta semana que os torcedores russos começaram a aparecer na Praça Vermelha

Eliminada na primeira fase nos três últimos Mundiais que disputou (1994, 2002 e 2014), a Rússia abre a 21.ª edição da Copa do Mundo diante da Arábia Saudita, nesta quinta-feira, ao meio-dia (de Brasília), como coadjuvante, longe de ser favorita. Esses fiascos ajudam a explicar a chegada tardia do clima de festa. Mas não é tudo. Foi só no início desta semana que os torcedores r...