Esporte Assessoria de Neymar nega entrevista sobre derrota para a Alemanha em 2014 De acordo com a assessoria do atacante, as respostas do jogador foram alteradas e o site já retirou a matéria do ar

A assessoria de imprensa de Neymar negou que o atacante da seleção brasileira tenha dito ao portal alemão Spox.com que se ele estivesse em campo na derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014, o resultado teria sido diferente. O jogador do Paris Saint-Germain chegou a falar com o veículo, durante um evento de uma de suas patrocinadoras, mas em mom...