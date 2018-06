Esporte Assédio: Colombiano pede para torcedoras japonesas repetirem insultos sexistas na Rússia O episódio aconteceu após uma partida nesta terça-feira (19) entre Japão e Colômbia

O assédio durante a Copa do Mundo na Rússia não está restrita aos brasileiros - o assédio às mulheres sequer está restrito ao local ou ao evento, mas com os olhos voltados para a competição, os casos de desrespeito vêm à tona com mais facilidade. Em mais uma demonstração de falta de fair play, um colombiano divulgou o próprio vídeo pedindo a duas torcedoras japonesas...