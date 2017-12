Asfalto com problema provoca cancelamento da última etapa do Goiás Superbike

A etapa final do Goiás Superbike foi cancelada. O evento, que ocorreria no domingo, e marcaria o encerramento da temporada da motovelocidade regional não ocorrerá devido a desgaste no asfalto da pista do autódromo de Goiânia. “Já estávamos com esta intenção”, contemporizou o presidente da Federação de Motociclismo do Estado de Goiás (FMG), Roberto Boettcher.Segundo a Agência Go...