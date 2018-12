Esporte As grifes dos clubes mais modestos

As contratações dos clubes fora da capital são mais modestas, em termos de nomes. Até agora, os destaques são o meia Léo Lima, de 36 anos e que, na Anapolina, quer se reencontrar com a boa fase, dentro e fora de campo. Os últimos anos foram difíceis para Léo Lima, destaque do Goiás (2009) e que, ao voltar (2016), passou apagado. Ele perdeu a mulher, em 2017, vítima de cân...