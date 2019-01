Esporte Artur Neto avalia pedreira na estreia Técnico fala sobre confronto com o Goiás e goleiro celebra reencontro

Longe da 1ª Divisão do Campeonato Goiano desde 2007, quando foi rebaixado para a Divisão de Acesso, o Goiânia está em reta final de preparação para o seu retorno à elite do futebol goiano. Depois de tanto tempo fora da competição, o Galo não vai ter refresco. Logo em sua estreia, o alvinegro vai enfrentar o Goiás, atual tetracampeão goiano e único time do estado na Sé...