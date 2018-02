Artilheiros do Goianão em lados opostos em Iporá

Elias, do Iporá, também tem cinco gols no Estadual

De um lado, o meia atacante Elias, de 34 anos. De outro, o atacante Nonato, de 38 anos. Ambos serão atrações em Iporá, no jogo deste domingo (25), às 15h30, no Estádio Ferreirão. Desde os tempos do Bahia, na década passada, os caminhos do mineiro Elias (do Iporá) e do paraense Nonato (da Aparecidense) se cruzam por meio do futebol.

Na tarde deste domingo, os dois iniciam jogo decisivo para os times que defendem de olho, também, na briga pela artiharia deste Estadual. Elias e Nonato fizeram, cada um, cinco gols no Goianão. Se agora estão em lados opostos, antes fizeram parceria no Bahia - na campanha do acesso da Série C à Série B do Brasileiro (2007) e, ano passado, na Anapolina.

Além de reunir dois bons valores do futebol goiano, o jogo deste domingo terá equipes com campanhas idênticas. O Iporá está animado pelo desempenho, principalmente nas últimas rodadas - não perde há cinco jogos e, ainda, obteve 4 pontos em duas partidas disputadas fora.

Na melhor atuação, goleou o Itumbiara por 4 a 1, no Sul do Estado. Elias fez golaço de bicicleta e Rodrigo Alves foi o destaque com dois belos gols. Assim, o Iporá foi a 14 pontos, é vice-líder do Grupo A e está na briga por vaga à semifinal.

A Aparecidense, com 15 pontos, está em 2º lugar no Grupo B. Confirmou o favoritismo ao vencer a Anapolina (2 a 0, com um gol de Nonato), mas tropeçou no meio de semana pela 2ª rodada da Copa do Brasil - perdeu para o Cuiabá por 3 a 1, fora, também em jogo em que Nonato deixou a marca dele. Assim, Nonato tem sete gols no ano - cinco no Goiano e dois na Copa do Brasil. O que está em jogo é a reabilitação do Camaleão, que precisa de resultado positivo para se manter em boas condições de chegar à semifinal.