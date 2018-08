Esporte Artilheiros brilham e melhor São Paulo dos pontos corridos bate o Sport no Recife

O melhor São Paulo dos pontos corridos continua firme no topo da tabela de classificação. Com gols de Diego Souza e Nenê, artilheiros do clube na temporada (11 cada), e outro de Tréllez, o time do técnico uruguaio Diego Aguirre derrotou o Sport por 3 a 1, neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marlone descontou p...