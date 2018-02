Artilheiros aparecem e Aparecidense e Iporá estão na faixa de classificação

Com uma goleada sobre o Itumbiara, neste domingo (18), o Iporá conseguiu se inserir de vez na briga por uma vaga na semifinal do Campeonato Goiano. O Lobo Guará venceu o tricolor por 4 a 1, no Estádio JK, em Itumbiara, e chegou aos 14 pontos, ultrapassando a Anapolina, que perdeu para a Aparecidense por 2 a 0. Agora, o Iporá assume a vice-liderança do Grupo A do Estadual.

No JK, Rodrigo Alves abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo e Gustavo empatou para o tricolor aos 37. No segundo tempo, Danilo Ribeiro, Rodrigo Alves e Elias construíram a goleada do Iporá. Elias chegou aos 5 gols no Estadual, mesmo número de Nonato, que abriu o placar em Aparecida de Goiânia.

A Aparecidense contou com seus dois principais jogadores para garantir mais uma vitória no Goianão, no Estádio Anníbal Batista de Toledo. Diante da Anapolina, Nonato abriu o placar aos 20 minutos e segue dividindo a liderança na artilharia com Elias. Depois disso, o goleiro Busatto salvou o Camaleão com pelo menos três defesas difíceis antes de a equipe ampliar.

O segundo gol saiu aos 30 minutos do segundo tempo, com Alex Henrique. A Aparecidense tem 15 pontos na classificação e segue vice-líder do Grupo B, atrás apenas do Vila Nova.